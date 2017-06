WASHINGTON (AP) -- Los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños pueden "estar tranquilos", aseguró el presidente Donald Trump el viernes, al señalar que los llamados "dreamers" no serán blanco de las deportaciones estipuladas en sus políticas de inmigración. Durante una entrevista sobre varios asuntos con The Associated Press, Trump dijo que su gobierno "no va... More>>